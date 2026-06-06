Aserbaidschan und Turkmenistan wollen kulturelle Zusammenarbeit ausbauen

Baku, 6. Juni, AZERTAC

Der Außenminister Turkmenistans, Rashid Meredov, ist mit dem aserbaidschanischen Kulturminister Adil Karimli zusammengetroffen.

Bei dem Gespräch wurden der aktuelle Stand und die Perspektiven der kulturellen und humanitären Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Turkmenistan erörtert. Beide Seiten hoben die Bedeutung kultureller Projekte, der Zusammenarbeit von Kulturinstitutionen sowie der Kulturtage Aserbaidschans in Turkmenistan für die Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern hervor.

Zudem wurde eine engere Kooperation auf internationalen Plattformen vereinbart.