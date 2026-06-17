Aserbaidschan und UNESCO erörtern Schwerpunkte der Zusammenarbeit in Paris

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Der Kulturminister Aserbaidschans, Adil Karimli, traf in Paris mit dem Generaldirektor der UNESCO, Khaled El-Enany, zusammen.

Minister Adil Karimli gratulierte Khaled El-Enany zu seiner Wahl zum UNESCO-Generaldirektor und wünschte ihm viel Erfolg für seine zukünftige Tätigkeit.

Im Mittelpunkt des Treffens standen die langjährige und enge Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der UNESCO, darunter der Schutz des Kulturerbes, die Förderung des immateriellen Kulturerbes, der interkulturelle Dialog sowie die internationale humanitäre Zusammenarbeit.

Adil Karimli betonte, dass Aserbaidschan den Beziehungen mit der UNESCO große Bedeutung beimisst, und hob die Beiträge des Landes zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Organisation hervor. Zudem informierte er über die Initiativen Aserbaidschans zur Bewahrung der kulturellen Vielfalt, zum Schutz des Kulturerbes für künftige Generationen sowie zur Förderung des globalen Dialogs.

Die Gesprächspartner tauschten sich über die Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen von gemeinsamem Interesse, die Umsetzung gemeinsamer Projekte im Rahmen der UNESCO sowie den weiteren Ausbau der kulturellen Beziehungen aus.