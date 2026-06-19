Aserbaidschan und Union der Komoren stärken Zusammenarbeit

Baku, 19. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov hat sich am 19. Juni mit Moussa Abderemane, Minister für Finanzen, Haushalt und Bankensektor der Union der Komoren, getroffen.

Bei dem Treffen erörterten die Seiten die Perspektiven der freundschaftlichen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Union der Komoren.

Zudem wurde die Bedeutung der Stärkung der Zusammenarbeit insbesondere im Rahmen internationaler Organisationen und multilateraler Plattformen hervorgehoben.

Die Gesprächspartner betonten die aktive Rolle Aserbaidschans in internationalen Organisationen, darunter die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), die Bewegung der Blockfreien Staaten sowie weitere multilaterale Plattformen, und unterstrichen die Bedeutung gegenseitiger Unterstützung und Solidarität.

Außerdem wurden Möglichkeiten zur Ausweitung der Zusammenarbeit im Zusammenhang mit dem für 2027 geplanten OIC-Gipfel erörtert.

Die Seiten betonten die Bedeutung der weiteren Vertiefung der Beziehungen im Rahmen der Süd-Süd-Zusammenarbeit und würdigten die Bemühungen Aserbaidschans zur Förderung der Kooperation mit am wenigsten entwickelten Ländern über diese Plattform.