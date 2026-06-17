Aserbaidschan und USA wollen parlamentarische Beziehungen ausbauen

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, hat mit dem US-Kongressabgeordneten Abraham Hamadeh über den Ausbau der Beziehungen zwischen dem aserbaidschanischen Parlament und dem US-Kongress beraten.

Bei dem Treffen wurden zudem die bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den USA sowie die Friedensbemühungen im Südkaukasus erörtert. Beide Seiten hoben die Bedeutung der strategischen Partnerschaft und der regionalen Zusammenarbeit hervor.

Gafarova informierte ihren Gesprächspartner außerdem über den Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie über ihre bisherigen Kontakte mit der armenischen Parlamentsführung.