Aserbaidschan und Usbekistan erörtern Entwicklung ihrer bündnispartnerschaftlichen Beziehungen

Baku, 21. Juni, AZERTAC

Am 20. Juni führte der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov ein Telefongespräch mit dem Außenminister der Usbekistan, Bakhtiyor Saidov.

Während des Gesprächs erörterten die Minister Fragen im Zusammenhang mit den bündnispartnerschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Usbekistan. Dabei sprachen sie über gegenseitige Besuche auf hoher Ebene, die Umsetzung der erzielten Vereinbarungen sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Investitionen, Transport, Logistik und weiteren Feldern von gemeinsamem Interesse.

Die Minister tauschten sich zudem über die Zusammenarbeit in regionalen und internationalen Organisationen aus, darunter die Organisation der Turkstaaten, die Vereinte Nationen sowie andere multilaterale Plattformen.

Darüber hinaus erörterten sie weitere regionale und internationale Fragen von gemeinsamem Interesse.