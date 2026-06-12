Aserbaidschan will Fischproduktion deutlich ausbauen

Zangilan, 18. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan plant im Rahmen seines staatlichen Entwicklungsprogramms für die Jahre 2026 bis 2030 einen deutlichen Ausbau der Fischerei- und Aquakulturbranche. Landwirtschaftsminister Majnun Mammadov teilte mit, dass die Produktion in diesem Bereich auf 7.700 Tonnen gesteigert werden soll.

Vorgesehen sind erstmals Subventionen und staatliche Vergünstigungen für die Branche sowie die Einrichtung neuer Fischzuchtbetriebe und eines Aquakultur-Agrarparks. Nach Angaben des Ministers soll die Entwicklung der Fischwirtschaft zur Entstehung neuer Wertschöpfungsketten beitragen und die Ernährungssicherheit des Landes stärken.