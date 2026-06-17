Aserbaidschan will Zusammenarbeit mit koreanischen Unternehmen ausbauen

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Für südkoreanische Unternehmen eröffnen sich in Aserbaidschan neue Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten. Dies wurde bei einem Treffen zwischen dem stellvertretenden Wirtschaftsminister Rovnag Abdullayev und der stellvertretenden südkoreanischen Außenministerin für politische Angelegenheiten Eui-hae Cecilia Chung erörtert.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wurde die aktuelle Lage der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen sowie die Geschäftstätigkeit südkoreanischer Unternehmen in Aserbaidschan besprochen.

Beide Seiten betonten, dass das bestehende Kooperationsumfeld eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung der wirtschaftlichen Partnerschaft darstellt. Aserbaidschan misst der Ausweitung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit Südkorea große Bedeutung bei.

Besonders hervorgehoben wurden große Energie- und Infrastrukturprojekte sowie Pläne im Bereich der erneuerbaren Energien in Aserbaidschan, die neue Investitions- und Kooperationschancen für südkoreanische Unternehmen schaffen.