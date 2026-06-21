Aserbaidschanische Boxer gewinnen zwölf Medaillen beim Turnier „Olympic Hopes“

Baku, 21. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Boxnationalmannschaft hat beim Turnier „Olympic Hopes“ in Sarajevo insgesamt zwölf Medaillen gewonnen.

Das Team trat mit 13 Athletinnen und Athleten in zwei Altersklassen an und sicherte sich sieben Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen.

In der U19-Konkurrenz gewannen Ali Aliyev (50 kg), Nihat Gasimov (55 kg), Ali Bakhishov (60 kg) und Saftar Mammadzade (+90 kg) die Goldmedaille. Gular Huseynova (54 kg) errang Silber, während Schahin Aslanov (65 kg) und Rza Rzayev (70 kg) jeweils Bronze holten.

Im U17-Turnier sicherten sich Aysel Farajova (48 kg), Sama Abbasova (66 kg) und Khumar Jafarli (80 kg) die Goldmedaille. Aydan Ismayilli (48 kg) und Fatima Mammadli (50 kg) gewannen Silber.