Aserbaidschanische Boxer peilen Medaillen bei Weltcup in China an

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Boxnationalmannschaft wird beim Weltcup im chinesischen Guiyang vom 15. bis 21. Juni um Medaillen kämpfen.

Für Aserbaidschan gehen insgesamt acht Boxer an den Start. An dem siebentägigen Turnier nehmen Athleten aus zahlreichen Ländern teil.