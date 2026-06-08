Aserbaidschanische Küche bei internationalem Festival in Thessaloniki vorgestellt

Thessaloniki, 8. Juni, AZERTAC

Die griechisch-aserbaidschanische Freundschaftsgesellschaft „Qala“ hat am 25. traditionellen internationalen Food-for-Good-Festival in Thessaloniki teilgenommen.

Die Einnahmen des Festivals wurden einem Waisenhaus in der Region Filyro in Griechenland gespendet.

Ziel der Veranstaltung war es, die aserbaidschanische Küche, nationale Traditionen und das reiche kulturelle Erbe des Landes einem internationalen Publikum vorzustellen sowie den kulturellen Dialog und das gegenseitige Verständnis zwischen den Völkern zu fördern.

Das Festival präsentierte nationale Küchen aus mehr als 40 Ländern und zieht jährlich über 3.000 Besucher an.

Durch ihre Teilnahme stellte die Freundschaftsgesellschaft „Qala“ die kulinarischen Traditionen und kulturellen Werte Aserbaidschans den Festivalgästen vor und trug so zu einem besseren internationalen Verständnis des kulturellen Erbes des Landes bei.