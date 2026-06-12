Aserbaidschanische Marine übt Schutz kritischer Energieinfrastruktur

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Marine hat gemeinsam mit der Luftwaffe, dem Küstenschutz des Grenzdienstes und dem Katastrophenschutzministerium eine taktische Gefechtsübung mit scharfem Schuss durchgeführt.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums stand dabei die Abwehr von Bedrohungen gegen kritische Energieinfrastruktur im See- und Küstenbereich im Mittelpunkt. Geübt wurden unter anderem die Bekämpfung von Sabotage- und Terrorangriffen, die Sicherung maritimer Anlagen, Geiselbefreiungen sowie Rettungs- und Evakuierungseinsätze.

An der mehrphasigen Übung im Kaspischen Meer beteiligten sich Kriegsschiffe, Spezialeinheiten der Marine, Marineinfanterie, Drohnen sowie Hubschrauber. Das Verteidigungsministerium bewertete die Übung als erfolgreich.