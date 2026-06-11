Aserbaidschanische Musik in Taschkent aufgeführt

Taschkent, 11. Juni, AZERTAC

In der usbekischen Hauptstadt ist im Staatlichen Konservatorium von Usbekistan ein Konzert mit Werken aserbaidschanischer Komponisten aufgeführt worden.

Das Programm war der reichen musikalischen Tradition Aserbaidschans gewidmet und wurde von Vertretern der aserbaidschanischen Botschaft, dem Kulturzentrum „Heydar Aliyev“ in Usbekistan sowie zahlreichen Kultur- und Hochschulvertretern besucht.

Auf der Bühne traten der aserbaidschanische Verdiente Künstler und Direktor des Internationalen Mugham-Zentrums Sahib Paşazadə sowie die Volkskünstlerin und Pianistin Yegana Akhundova gemeinsam mit dem Staatlichen Symphonieorchester Usbekistans auf.

Im Konzert wurden Werke bedeutender aserbaidschanischer Komponisten wie Fikrat Amirov und Haji Khanmammadov gespielt. Gespielt wurden unter anderem Auszüge aus dem Ballett „Tausendundeine Nacht“ sowie Konzerte für Klavier und Tar mit Orchesterbegleitung.

Das Konzert fand im neu eröffneten Saal des Konservatoriums statt und zählte zu den ersten großen Veranstaltungen in der modernisierten Spielstätte. Am Rande des Besuchs überreichten die aserbaidschanischen Künstler zudem symbolische Geschenke an die Leitung der Hochschule.