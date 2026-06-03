Aserbaidschanische und belarussische Militärjuristen halten Arbeitstreffen ab

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Nach dem zwischen den Verteidigungsministerien Aserbaidschans und Belarus unterzeichneten bilateralen Plan für militärische Zusammenarbeit haben Militärjuristen beider Länder ein Arbeitstreffen in Baku abgehalten. Dies teilte das Verteidigungsministerium mit.

Während des Treffens tauschten die Teilnehmer Meinungen über die Organisation des Rechtsdienstes, die Militärgesetzgebung sowie die beruflichen Erfahrungen von Militärjuristen aus.

Darüber hinaus erörterten die Seiten die Anpassung der Militärgesetzgebung beider Länder an internationales Recht und internationale Grundsätze sowie weitere Fragen.