Aserbaidschanische und mosambikanische Parlamente erörtern Zusammenarbeit

Baku, 23. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, hat am Rande der 20. Konferenz der Parlamentarischen Union der OIC-Mitgliedstaaten die Präsidentin der mosambikanischen Nationalversammlung, Margarida Talapa, getroffen.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die bilateralen Beziehungen sowie die Zusammenarbeit der Parlamente beider Länder in internationalen Organisationen. Zudem wurden die Bedeutung der OIC-Parlamentskonferenz und die Aktivitäten des Parlamentarischen Netzwerks der Bewegung der Blockfreien Staaten erörtert.

Talapa dankte für die Gastfreundschaft in Baku, würdigte die Organisation der Konferenz und sprach sich für einen weiteren Ausbau der Beziehungen zwischen den Parlamenten und Staaten beider Länder aus.