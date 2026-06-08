Aserbaidschanischer Para-Taekwondo-Kämpfer gewinnt Gold in Deutschland

Baku, 8. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Para-Taekwondo-Kämpfer Sabir Zeynalov hat in Nürnberg beim WT President's Cup (European Edition) die Goldmedaille in der Gewichtsklasse bis 58 Kilogramm gewonnen.

Im Finale setzte er sich erfolgreich durch und sicherte sich damit den Titel. Zuvor hatte Zeynalov bereits beim Grand Prix in Rom Gold gewonnen.