Aserbaidschanischer Premierminister zu Arbeitsbesuch in Usbekistan

Baku, 16. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Premierminister Ali Asadov ist zu einem Arbeitsbesuch nach Usbekistan gereist, um am 5. Taschkenter Internationalen Investitionsforum teilzunehmen.

Am Flughafen Tashkent-Humo wurde Ali Asadov von dem stellvertretenden Premierminister Usbekistans, Achilbay Ramatov, sowie weiteren offiziellen Vertretern empfangen.