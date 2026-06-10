Aserbaidschanischer Verteidigungsminister zu offiziellem Besuch in Serbien

Baku, 10. Juni, AZERTAC

Der Verteidigungsminister der Republik Aserbaidschan, Generaloberst Zakir Hasanov, weilt zu einem offiziellen Besuch in der Republik Serbien. Dies teilte das Verteidigungsministerium gegenüber AZERTAC mit.

Die aserbaidschanische Delegation legte zuerst Kränze an den Denkmälern des Nationalleaders Heydar Aliyev und des bedeutenden serbischen Schriftstellers Milorad Pavić sowie am Gedenkkomplex für Milica Rakić im Tašmajdan-Park in Belgrad nieder.

Im Rahmen des Besuchs traf Generaloberst Zakir Hasanov mit dem serbischen Verteidigungsminister Bratislav Gašić zusammen.

Die Verteidigungsminister beider Länder schritten bei der offiziellen Begrüßungszeremonie die Ehrenformation ab. Zudem wurden die Nationalhymnen beider Länder intoniert.

Bei den Gesprächen tauschten die Minister Meinungen über den aktuellen Stand und die Perspektiven der bilateralen Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Militärtechnik und militärische Ausbildung aus. Darüber hinaus wurden Fragen der regionalen Sicherheit sowie weitere Themen von beiderseitigem Interesse erörtert.

Im Rahmen seines Besuchs wird der aserbaidschanische Verteidigungsminister zudem an der multinationalen taktischen Übung „Platinum Wolf 26“ teilnehmen, die in der Nähe der serbischen Stadt Bujanovac stattfindet.