Aserbaidschans Außenminister trifft scheidenden malaysischen Botschafter

Baku, 19. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov hat sich am 19. Juni mit dem malaysischen Botschafter Ahmad Kamrizamil Bin Mohd Riza getroffen, der seine diplomatische Mission in Aserbaidschan beendet.

Bei dem Treffen tauschten die Seiten Meinungen über den aktuellen Stand und die Entwicklungsperspektiven der freundschaftlichen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Malaysia aus.

Sie betonten die Bedeutung der Weiterentwicklung des politischen Dialogs, der Intensivierung gegenseitiger Besuche und Kontakte, des Ausbaus der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sowie der Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Bildung, Tourismus, humanitäre Angelegenheiten und Kultur.

Darüber hinaus wurden Fragen der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Malaysia innerhalb internationaler Organisationen erörtert.

Die Gesprächspartner hoben die erfolgreiche Zusammenarbeit beider Länder im Rahmen der Bewegung der Blockfreien Staaten, der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) und anderer multilateraler Plattformen hervor. Zudem unterstrichen sie die Bedeutung des Gipfels der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) sowie des OIC-Gipfeltreffens, die in diesem und im kommenden Jahr in Aserbaidschan stattfinden sollen und zur weiteren Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit beitragen werden.

Die Seiten tauschten sich außerdem über die aktuelle Lage in der Region nach dem Konflikt, den Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie die Perspektiven der regionalen Zusammenarbeit aus.

Ferner wurden weitere regionale und internationale Fragen von gemeinsamem Interesse erörtert.