Aserbaidschans Außenministerium begrüßt Einigung zwischen den USA und Iran

Baku, 15. Juni, AZERTAC

„Wir begrüßen die bekannt gegebene Einigung über das Memorandum of Understanding zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran.“

Dies heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums Aserbaidschans zur zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran erzielten Einigung.

„Wir würdigen zudem die wichtige Vermittlerrolle der Islamischen Republik Pakistan im Verhandlungsprozess sowie die Beiträge weiterer regionaler Partner.

Wir hoffen, dass die weiteren Verhandlungen auf der Grundlage dieses wichtigen Ergebnisses zu dauerhaftem Frieden und Stabilität beitragen werden“, erklärte das Ministerium.