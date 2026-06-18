Aserbaidschans Präsident: Wir sehen keine Schwierigkeiten in unserer wirtschaftlichen Entwicklung voraus

Baku, 18. Juni, AZERTAC

„ Wir sehen keine Schwierigkeiten in unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Parallel dazu setzen wir unsere umfangreichen Sozialprogramme fort“, sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie der Jahrestagung 2026 der Islamischen Entwicklungsbankgruppe.

Mit Blick auf die im Land umgesetzten Sozialprogramme erklärte das Staatsoberhaupt: „In den vergangenen Jahren haben wir mehrere Pakete zur sozialen Unterstützung der Bevölkerung auf den Weg gebracht und erfolgreich umgesetzt.“