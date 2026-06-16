Aserbaidschans Premierminister trifft usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev

Baku, 16. Juni, AZERTAC

Im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in Taschkent hat der Premierminister Aserbaidschans, Ali Asadov, den Präsidenten Usbekistans, Shavkat Mirziyoyev, getroffen.

Ali Asadov übermittelte die Grüße des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev an das usbekische Staatsoberhaupt. Shavkat Mirziyoyev dankte für die Grüße und bat darum, seine eigenen Grüße an Präsident Ilham Aliyev zu übermitteln.

Beide Seiten lobten die erfolgreiche Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Usbekistan, die auf strategischer Partnerschaft und Bündnischarakter beruhen.

Zudem erörterten die Gesprächspartner die Perspektiven für den Ausbau der gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Wirtschaft, Investitionen, Verkehr und Logistik, Energie sowie humanitäre Zusammenarbeit und weiteren Gebieten.