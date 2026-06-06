Aserbaidschans U21 besiegt Bahrain deutlich
Baku, 6. Juni, AZERTAC
Die aserbaidschanische U21-Fußballnationalmannschaft hat in einem Testspiel im Trainingslager in der Türkei Bahrain mit 3:0 besiegt.
Die von Raschad Eyubov trainierte Auswahl bestreitet ihr nächstes Freundschaftsspiel am 9. Juni gegen die U21-Auswahl von Kirgisistan.
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