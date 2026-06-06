Aserbaidschans U21 besiegt Bahrain deutlich

Baku, 6. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische U21-Fußballnationalmannschaft hat in einem Testspiel im Trainingslager in der Türkei Bahrain mit 3:0 besiegt.

Die von Raschad Eyubov trainierte Auswahl bestreitet ihr nächstes Freundschaftsspiel am 9. Juni gegen die U21-Auswahl von Kirgisistan.