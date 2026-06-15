Aserbaidschans Verteidigungsminister spricht Pakistan Beileid aus

Baku, 15. Juni, AZERTAC

Aserbaidschans Verteidigungsminister, Zakir Hasanov, hat Pakistan nach dem Absturz eines Schulflugzeugs im Nordwesten des Landes sein Beileid ausgesprochen.

In einem Schreiben an den Chef der pakistanischen Streitkräfte, Syed Asim Munir, bekundete Hasanov seine Anteilnahme am Tod zweier Piloten, die bei dem Unglück in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa ums Leben gekommen waren. Er sprach den Familien der Opfer sein tiefes Mitgefühl aus.