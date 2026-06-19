Außenministerien von Aserbaidschan und Lettland führen strategischen Dialog

Baku, 19. Juni, AZERTAC

Am Donnerstag hat in Riga eine weitere Sitzung des strategischen Dialogs zwischen den Außenministerien der Republik Aserbaidschan und der Republik Lettland stattgefunden.

Die aserbaidschanische Delegation wurde von Außenministerstellvertreter Fariz Rzayev geleitet, während die lettische Delegation von Ivars Lasis, Staatssekretär und Politischem Direktor im Außenministerium, geführt wurde.

Bei dem Treffen wurde der aktuelle Stand der politischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Lettland ausführlich erörtert. Die Seiten hoben den Beitrag gegenseitiger Besuche auf verschiedenen Ebenen sowie regelmäßiger Kontakte zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen hervor.