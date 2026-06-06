Ausstellung „Perlen des nationalen Erbes Aserbaidschans“ in Turkmenistan eröffnet

Baku, 6. Juni, AZERTAC

Im Rahmen der Kulturtage Aserbaidschans in Turkmenistan ist in der Staatlichen Kunstgalerie in Aschgabat die Ausstellung „Perlen des nationalen Erbes Aserbaidschans“ eröffnet worden.

Die vom aserbaidschanischen Kulturministerium organisierte Schau präsentiert Werke des Volkskünstlers Azim Azimzade, traditionelle Teppiche, Kunsthandwerk, Schmuckkunst sowie die Modekollektion „Nationale Motive in der zeitgenössischen Mode“.

Die Ausstellung stieß bei den Besuchern auf großes Interesse und vermittelt einen umfassenden Einblick in das kulturelle Erbe Aserbaidschans.