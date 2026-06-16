AZAL führt ersten Linienflug auf der Strecke Baku–Schymkent durch

Schymkent, 16. Juni, AZERTAC

Am 16. Juni hat die nationale Fluggesellschaft Aserbaidschans, AZAL, erfolgreich ihren ersten Flug auf der neuen Strecke Baku–Schymkent–Baku durchgeführt und damit eine regelmäßige Flugverbindung zu einer der größten Städte Kasachstans eröffnet.

Wie AZERTAC berichtet, sind die Tickets für die neue Strecke bereits im Verkauf.

Nach dem Sommerflugplan werden die Flüge vom 16. bis 27. Juni zweimal wöchentlich – dienstags und samstags – durchgeführt.

Ab dem 30. Juni wird die Frequenz auf drei Flüge pro Woche erhöht. Die Flüge ab Baku finden dann dienstags, donnerstags und samstags statt, während die Rückflüge ab Schymkent mittwochs, freitags und sonntags durchgeführt werden.