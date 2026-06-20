AzerGold und somalische Entwicklungsbank prüfen Kooperation im Rohstoffsektor

Baku, 20. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Goldproduzent AzerGold und die Somalische Entwicklungs- und Wiederaufbaubank wollen ihre Zusammenarbeit im Rohstoffsektor ausbauen. Bei einem Treffen in Baku erörterten Vertreter beider Seiten Möglichkeiten des Erfahrungsaustauschs in den Bereichen geologische Erkundung, Bergbau und Investitionsförderung. Die somalische Seite zeigte Interesse an den Erfahrungen von AzerGold bei der Erschließung von Bodenschätzen. Vereinbart wurde zudem, den Austausch über mögliche gemeinsame Projekte fortzusetzen.