AZERTAC berichtet ausführlich über WUF13 - FOTOS

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Am fünften Tag der 13. Sitzung des UN-Weltstädteforums (WUF13) in Baku setzen sich zahlreiche Veranstaltungen und Diskussionen fort.

Über das internationale Forum berichten zahlreiche Journalisten aus dem In- und Ausland, darunter auch viele Mitarbeiter von AZERTAC.

Seit Beginn der Veranstaltung am 17. Mai berichten Reporter, Foto- und Videojournalisten von AZERTAC kontinuierlich aus den verschiedenen Hallen und Pavillons im Olympiastadion Baku.

AZERTAC verbreitet Nachrichten in acht Sprachen – Aserbaidschanisch, Englisch, Russisch, Deutsch, Französisch, Arabisch, Chinesisch und Spanisch – sowie Videonachrichten in fünf Sprachen.

Wir präsentieren Fotos, die die Aktivitäten der AZERTAC-Mitarbeiter am Veranstaltungsort zeigen.