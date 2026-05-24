AZERTAC-Team berichtet umfassend über WUF13

Baku, 24. Mai, AZERTAC

Das Team der Nachrichtenagentur AZERTAC hat über die 13. Sitzung des Weltstädteforums in Baku mit hoher Professionalität berichtet und den Lesern die wichtigsten Momente des Forums präsentiert.

Nach Angaben der Agentur standen hinter den veröffentlichten Bildern und Beiträgen intensive Vorbereitungen, schnelle Koordination und Teamarbeit.

Weitere Eindrücke wurden in einem von Mitarbeitern vorbereiteten Video zusammengefasst.