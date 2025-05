AZERTAC und vietnamesische Nachrichtenagentur VNA unterzeichnen neues Kooperationsabkommen VIDEO

Baku, 8. Mai, AZERTAC

Am 7. Mai wurde ein neues Kooperationsabkommen zwischen der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur (AZERTAC) und der vietnamesischen Nachrichtenagentur (VNA) unterzeichnet. Der Dokumentenaustausch fand am 8. Mai im Hauptsitz von AZERTAC statt.

Bei einem Treffen zwischen dem AZERTAC-Vorstandsvorsitzenden Vugar Aliyev und der Generaldirektorin der vietnamesischen Nachrichtenagentur VNA, Vu Viet Trang die sich zu einem Besuch in Baku aufhält, wurden die Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen beiden Agenturen erörtert.

Vugar Aliyev betonte die Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Vietnam in verschiedenen Bereichen und wies darauf hin, dass sich auch die Zusammenarbeit im Informationsbereich dynamisch weiterentwickle. Er wies darauf hin, dass AZERTAC und VNA seit vielen Jahren zusammenarbeiten und dass das neu unterzeichnete Abkommen diese Beziehungen weiter vertiefen und den Informationsaustausch zwischen den Agenturen erweitern werde.

Hervorgehoben wurde, dass die Nachrichtenagentur AZERTAC, die in diesem Jahr ihr 105-jähriges Bestehen feiert, weiterhin großen Wert auf den Austausch von Nachrichten und Mitarbeitern legt, besonders in einer Zeit, in der sich Information und Technologie schnell verändern. Die Agentur veröffentlicht Nachrichten in acht Sprachen sowie Videoinhalte in fünf Sprachen und verbreitet diese über ihre Kanäle. Zudem nutzt sie innovative Methoden im Bereich sozialer Netzwerke und Informationstechnologien. Darüber hinaus wurde mitgeteilt, dass die aserbaidschanische Presse, die auf eine lange historische Tradition zurückblickt, in diesem Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum feiert. Die Generaldirektorin der vietnamesischen Agentur wurde zum Globalen Medienforum in Schuscha eingeladen, das im Juli 2025 stattfinden wird.

Generaldirektorin Vu Viet Trang hob die Besonderheiten der digitalen Medien hervor und erklärte, dass eine gegenseitige Zusammenarbeit in dieser Zeit beiden Seiten zugutekommen werde. Sie informierte darüber, dass das neue Abkommen neben dem Austausch von Textnachrichten auch den Austausch von Foto- und Videomaterialien vorsieht, und gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass dies zur Verbreitung umfassenderer und verlässlicherer Informationen über beide Länder beitragen werde. Sie wies darauf hin, dass VNA in diesem Jahr ihr 80-jähriges Bestehen feiert, und berichtete über die Tätigkeitsbereiche der Agentur, darunter die Produktion von multimedialen Inhalten und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Anschließend fand der offizielle Dokumentenaustausch statt. Das neue Kooperationsabkommen sieht zudem die Durchführung gemeinsamer journalistischer Schulungen sowie den Erfahrungsaustausch im Bereich Informationstechnologie, digitaler Dienste und neuer Technologien vor.

Die vietnamesischen Gäste machten sich dann mit den Arbeitsbedingungen in der Agentur vertraut und erhielten Informationen über die Tätigkeit verschiedener Abteilungen der Agentur, den Prozess der Erstellung von Videonachrichten. Anschließend lernten sie das Museum der Agentur kennen.