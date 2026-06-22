AzerTelecom und Telecom Armenia unterzeichnen Abkommen über Internet-Transitverkehr

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Die Unternehmen AzerTelecom und Telecom Armenia haben bilaterale Vereinbarungen unterzeichnet, die die Bereitstellung internationaler Internetverbindungen für Armenien über Aserbaidschan ermöglichen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird AzerTelecom seine geografische Reichweite beim internationalen Internetverkehr ausbauen und über seine Infrastruktur den Transit von Internetdaten nach Armenien bereitstellen.

Die Vereinbarung soll zur Diversifizierung regionaler Verbindungsrouten, zur Erhöhung der Zuverlässigkeit von Telekommunikationsnetzen sowie zur Förderung der Zusammenarbeit im Telekommunikationssektor beitragen.