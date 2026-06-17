Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

WIRTSCHAFT

Baku ist Gastgeber des 8. Dialogs zu Zielen für nachhaltige Entwicklung

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Im Rahmen der 51. Jahrestagungen der Islamischen Entwicklungsbank (IsDB) hat in Baku der 8. Dialog zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) stattgefunden.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Rolle der islamischen Finanzwirtschaft, digitaler Finanzierungsinstrumente, Handelsfinanzierung und Investitionsmechanismen bei der Finanzierung der Nachhaltigkeitsziele. Zudem wurden die Mobilisierung privaten Kapitals, die Ausweitung regionaler Investitionsströme sowie die Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erörtert.

Huseyn Huseynov, Berater des Wirtschaftsministers und Exekutivsekretär des Nationalen Koordinierungsrates für nachhaltige Entwicklung, betonte in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung innovativer Finanzierungsinstrumente und einer starken multilateralen Zusammenarbeit zur Schließung der Finanzierungslücke bei den SDGs. Er verwies zudem auf die Initiativen Aserbaidschans im Bereich nachhaltiger Finanzen und die Förderung grüner Investitionen.

Die Teilnehmer diskutierten Fragen der Schuldentragfähigkeit, der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und der Mobilisierung nationaler Ressourcen. Besonderes Augenmerk galt dem Einsatz innovativer Finanzierungsinstrumente, der Förderung grüner und nachhaltiger Finanzierungen sowie neuen Kooperationsmodellen zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele in Entwicklungsländern.

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