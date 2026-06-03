Baku richtet erste internationale Konferenz zur Rückkehr nach West-Aserbaidschan aus

Baku, 3. Juni, AZERTAC

In Baku hat die erste internationale wissenschaftliche Konferenz unter dem Titel „Die Rückkehr nach West-Aserbaidschan: Eine neue Etappe der nationalen Idee“ begonnen. Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Staatlichen Universität Baku und der Westaserbaidschanischen Gemeinschaft organisiert.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen historische, rechtliche, politische, kulturelle sowie sozialphilosophische Aspekte der Rückkehr nach West-Aserbaidschan. Darüber hinaus werden die möglichen Auswirkungen dieses Prozesses auf Frieden, Stabilität und Sicherheit in der Region erörtert.

Das Konferenzprogramm umfasst drei Podiumsdiskussionen. Insgesamt werden rund 100 wissenschaftliche Beiträge und Fachvorträge präsentiert.