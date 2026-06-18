Baku richtet Internationalen Ombudsmann-Gipfel aus

Baku, 18. Juni, AZERTAC

In Baku hat am Donnerstag der Internationale Baku-Ombudsmann-Gipfel mit dem Titel „Menschenrechte im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz: Chancen, Risiken und Verantwortlichkeiten“ begonnen.

Der Justizminister Aserbaidschans Farid Ahmadov verlas eine Grußbotschaft des Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev an die Teilnehmer des Internationalen Baku-Ombudsmann-Gipfels.

Die Diskussionen werden sich auf Themen wie „Schutz der Rechte im digitalen Raum: Datenschutz, Privatsphäre und Bekämpfung von Desinformation“, „Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf den Arbeitsmarkt und Beschäftigung“ sowie „Digitale Kompetenz und Schutz der Menschenrechte“ konzentrieren.

Die Veranstaltung wird mit der Verabschiedung der Baku-Erklärung zu Künstlicher Intelligenz und Menschenrechten abgeschlossen.