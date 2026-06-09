Berufungsgericht beginnt mit Plädoyers im Verfahren über Beschwerden armenischer Staatsbürger

Baku, 9. Juni, AZERTAC

Am 9. Juni wurde vor dem Berufungsgericht in Baku die Anhörung im Rahmen der Berufungsbeschwerden derjenigen Personen fortgesetzt, die vom Militärgericht Baku wegen zahlreicher Straftaten im Zusammenhang mit der militärischen Aggression Armeniens gegen Aserbaidschan verurteilt worden waren. Dazu zählen Verbrechen gegen Frieden und Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, die Planung und Durchführung eines Angriffskrieges, Völkermord, Verletzungen der Kriegsgesetze und -regeln, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung, gewaltsame Machtergreifung sowie weitere Straftaten.

Die Angeklagten sind die Bürger der Republik Armenien Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Babayan, Levon Mnatsakanyan und weitere.

Die Richter des Berufungsgerichts Baku, unter dem Vorsitz von Elmar Rahimov sowie mit der Teilnahme von Emin Mehdiyev und Mehriban Garayeva (Ersatzrichter: Ali Mammadov), führten die Sitzung durch.

Allen Personen, gegen die im Rahmen des Strafverfahrens ein Berufungsverfahren geführt wird, wurden jeweils in den von ihnen beherrschten Sprachen – Armenisch und Russisch – Dolmetscher sowie zur Sicherstellung ihrer Verteidigung Rechtsanwälte zur Verfügung gestellt.

An der Sitzung nahmen außerdem Vertreter der Opfer sowie die Staatsanwälte teil: Abteilungsleiter Abbas Abbaslı sowie die Staatsanwälte Anar Alakbarov und Sevinj Gasimova von der Abteilung für die Unterstützung der staatlichen Anklage.

Die Sitzung wurde auch von Vertretern der Ombudsstelle beobachtet.

Zunächst wurden den Angeklagten, die dies in der vorherigen Sitzung beantragt hatten, Übersetzungen bestimmter Dokumente übergeben.

Der Angeklagte Davit Ishkhanyan erklärte, dass er das Protokoll der Sitzung vom 26. Mai einsehen möchte.

Der Vorsitzende Richter erklärte, dass ein Antrag zur Einsicht in das Sitzungsprotokoll beim Gericht gestellt werden müsse und dass es keine Einschränkungen für die Einsichtnahme in Unterlagen gebe.

Anschließend erklärte der Vorsitzende, dass das Gerichtskollegium die Aufnahme der Plädoyers gemäß Artikel 394 der Strafprozessordnung der Republik Aserbaidschan sowie im Einklang mit den Anforderungen der Artikel 339–341 im Hinblick auf die Berufungsbeschwerden als rechtmäßig ansehe.

Das Wort wurde der Verteidigung erteilt. Mit Ausnahme des Verteidigers von A. Harutyunyan beantragten jedoch die übrigen Anwälte eine Vertagung der Sitzung, um sich auf ihre Plädoyers vorzubereiten.

David Manukyan und Davit Ishkhanyan beantragten hingegen die Fortsetzung des Verfahrens.

Das Gericht erklärte eine Pause.

Während der Pause führten einige der Angeklagten vertrauliche Gespräche mit ihren Verteidigern.

Nach der Pause erklärte der Vorsitzende, dass das Gericht den Anträgen auf vertrauliche Gespräche zwischen den Angeklagten und ihren Verteidigern stattgegeben habe und entsprechende Bedingungen geschaffen worden seien. Zudem werde denjenigen, die sprechen wollten, die Möglichkeit dazu gegeben. Den übrigen Angeklagten werde zusätzliche Zeit zur Vorbereitung eingeräumt.

Anschließend hielt der Verteidiger von Arayik Harutyunyan, Anar Mammadov, sein Plädoyer und beantragte den Freispruch seines Mandanten.

Arayik Harutyunyan erklärte anschließend, dass er mit der Position seines Anwalts einverstanden sei und dessen Aussagen unterstütze.

Die nächste Gerichtssitzung findet am 16. Juni statt.

Zur Erinnerung: Durch Urteil des Militärgerichts von Baku vom 5. Februar 2026 wurden Arayik Harutyunyan, Levon Mnatsakanyan, David Manukyan, Davit Ishkhanyan und David Babayan zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Arkadi Ghukasyan und Bako Sahakjan erhielten 20 Jahre, Madat Babayan und Melikset Pashayan 19 Jahre, Garik Martirosyan 18 Jahre, Davit Allahverdiyan und Levon Balayan 16 Jahre, Vasili Beglaryan, Gurgen Stepanyan und Erik Ghazaryan jeweils 15 Jahre Freiheitsstrafe.