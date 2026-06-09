Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

GESELLSCHAFT

Berufungsgericht beginnt mit Plädoyers im Verfahren über Beschwerden armenischer Staatsbürger

Baku, 9. Juni, AZERTAC

Am 9. Juni wurde vor dem Berufungsgericht in Baku die Anhörung im Rahmen der Berufungsbeschwerden derjenigen Personen fortgesetzt, die vom Militärgericht Baku wegen zahlreicher Straftaten im Zusammenhang mit der militärischen Aggression Armeniens gegen Aserbaidschan verurteilt worden waren. Dazu zählen Verbrechen gegen Frieden und Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, die Planung und Durchführung eines Angriffskrieges, Völkermord, Verletzungen der Kriegsgesetze und -regeln, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung, gewaltsame Machtergreifung sowie weitere Straftaten.

Die Angeklagten sind die Bürger der Republik Armenien Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Babayan, Levon Mnatsakanyan und weitere.

Die Richter des Berufungsgerichts Baku, unter dem Vorsitz von Elmar Rahimov sowie mit der Teilnahme von Emin Mehdiyev und Mehriban Garayeva (Ersatzrichter: Ali Mammadov), führten die Sitzung durch.

Allen Personen, gegen die im Rahmen des Strafverfahrens ein Berufungsverfahren geführt wird, wurden jeweils in den von ihnen beherrschten Sprachen – Armenisch und Russisch – Dolmetscher sowie zur Sicherstellung ihrer Verteidigung Rechtsanwälte zur Verfügung gestellt.

An der Sitzung nahmen außerdem Vertreter der Opfer sowie die Staatsanwälte teil: Abteilungsleiter Abbas Abbaslı sowie die Staatsanwälte Anar Alakbarov und Sevinj Gasimova von der Abteilung für die Unterstützung der staatlichen Anklage.

Die Sitzung wurde auch von Vertretern der Ombudsstelle beobachtet.

Zunächst wurden den Angeklagten, die dies in der vorherigen Sitzung beantragt hatten, Übersetzungen bestimmter Dokumente übergeben.

Der Angeklagte Davit Ishkhanyan erklärte, dass er das Protokoll der Sitzung vom 26. Mai einsehen möchte.

Der Vorsitzende Richter erklärte, dass ein Antrag zur Einsicht in das Sitzungsprotokoll beim Gericht gestellt werden müsse und dass es keine Einschränkungen für die Einsichtnahme in Unterlagen gebe.

Anschließend erklärte der Vorsitzende, dass das Gerichtskollegium die Aufnahme der Plädoyers gemäß Artikel 394 der Strafprozessordnung der Republik Aserbaidschan sowie im Einklang mit den Anforderungen der Artikel 339–341 im Hinblick auf die Berufungsbeschwerden als rechtmäßig ansehe.

Das Wort wurde der Verteidigung erteilt. Mit Ausnahme des Verteidigers von A. Harutyunyan beantragten jedoch die übrigen Anwälte eine Vertagung der Sitzung, um sich auf ihre Plädoyers vorzubereiten.

David Manukyan und Davit Ishkhanyan beantragten hingegen die Fortsetzung des Verfahrens.

Das Gericht erklärte eine Pause.

Während der Pause führten einige der Angeklagten vertrauliche Gespräche mit ihren Verteidigern.

Nach der Pause erklärte der Vorsitzende, dass das Gericht den Anträgen auf vertrauliche Gespräche zwischen den Angeklagten und ihren Verteidigern stattgegeben habe und entsprechende Bedingungen geschaffen worden seien. Zudem werde denjenigen, die sprechen wollten, die Möglichkeit dazu gegeben. Den übrigen Angeklagten werde zusätzliche Zeit zur Vorbereitung eingeräumt.

Anschließend hielt der Verteidiger von Arayik Harutyunyan, Anar Mammadov, sein Plädoyer und beantragte den Freispruch seines Mandanten.

Arayik Harutyunyan erklärte anschließend, dass er mit der Position seines Anwalts einverstanden sei und dessen Aussagen unterstütze.

Die nächste Gerichtssitzung findet am 16. Juni statt.

Zur Erinnerung: Durch Urteil des Militärgerichts von Baku vom 5. Februar 2026 wurden Arayik Harutyunyan, Levon Mnatsakanyan, David Manukyan, Davit Ishkhanyan und David Babayan zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Arkadi Ghukasyan und Bako Sahakjan erhielten 20 Jahre, Madat Babayan und Melikset Pashayan 19 Jahre, Garik Martirosyan 18 Jahre, Davit Allahverdiyan und Levon Balayan 16 Jahre, Vasili Beglaryan, Gurgen Stepanyan und Erik Ghazaryan jeweils 15 Jahre Freiheitsstrafe.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Außenministerium Aserbaidschans äußert sich zu zunehmenden Spannungen im internationalen Sicherheitsumfeld
  • 09.06.2026 [21:00]

Außenministerium Aserbaidschans äußert sich zu zunehmenden Spannungen im internationalen Sicherheitsumfeld

Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Griechenland im Gesundheitswesen wird ausgebaut
  • 09.06.2026 [19:18]

Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Griechenland im Gesundheitswesen wird ausgebaut

Aserbaidschan ist viertgrößter Investor in georgischer Wirtschaft
  • 09.06.2026 [17:21]

Aserbaidschan ist viertgrößter Investor in georgischer Wirtschaft

Baku richtet „Internationaler Finanz- und Bankengipfel 2026“ aus
  • 09.06.2026 [16:18]

Baku richtet „Internationaler Finanz- und Bankengipfel 2026“ aus

Aserbaidschan präsentiert Tourismuspotenzial in Belgrad
  • 09.06.2026 [15:19]

Aserbaidschan präsentiert Tourismuspotenzial in Belgrad

Weitere Lieferung über das Territorium Aserbaidschans nach Armenien transportiert
  • 09.06.2026 [14:45]

Weitere Lieferung über das Territorium Aserbaidschans nach Armenien transportiert

Aserbaidschan nimmt am Bled-Wasserforum in Slowenien teil
  • 08.06.2026 [21:09]

Aserbaidschan nimmt am Bled-Wasserforum in Slowenien teil

Aserbaidschanische Küche bei internationalem Festival in Thessaloniki vorgestellt
  • 08.06.2026 [20:51]

Aserbaidschanische Küche bei internationalem Festival in Thessaloniki vorgestellt

Außenminister von Aserbaidschan, der Türkei und Georgien treffen sich in Istanbul
  • 08.06.2026 [18:07]

Außenminister von Aserbaidschan, der Türkei und Georgien treffen sich in Istanbul

Außenministerium Aserbaidschans äußert sich zu zunehmenden Spannungen im internationalen Sicherheitsumfeld

  • [21:00]

Berufungsgericht beginnt mit Plädoyers im Verfahren über Beschwerden armenischer Staatsbürger

  • [20:49]

Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Griechenland im Gesundheitswesen wird ausgebaut

  • [19:18]

Kapazität des Abschnitts der Nord-Süd-Route durch Aserbaidschan verfünffacht

  • [18:44]

Aserbaidschans Exporte nach Frankreich stiegen mehr als 17-fach

  • [18:10]

Anti-Doping-Agenturen Aserbaidschans und Usbekistans unterzeichnen Kooperationsmemorandum

  • [18:02]

Aserbaidschan ist viertgrößter Investor in georgischer Wirtschaft

  • [17:21]

Staatliche Universität Baku und ägyptische Universitäten bauen Zusammenarbeit aus

  • [17:16]

Erdbeben vor den Philippinen: Zahl der Toten und Verletzten weiter gestiegen

  • [16:40]

Aserbaidschanische und zentralasiatische Fintech-Verbände unterzeichnen Absichtserklärung

  • [16:36]

Baku richtet „Internationaler Finanz- und Bankengipfel 2026“ aus

  • [16:18]

19 aserbaidschanische Besatzungsmitglieder nach Aserbaidschan gebracht

  • [16:11]

Chinas Devisenreserven steigen im Monatsvergleich um 0,93 Prozent

  • [16:00]

Aserbaidschan präsentiert Tourismuspotenzial in Belgrad

  • [15:19]

Weitere Lieferung über das Territorium Aserbaidschans nach Armenien transportiert

  • [14:45]

Ölpreise an Börsen nachgegeben

  • [14:31]

Aserbaidschans Außenminister zu offiziellem Besuch in Japan

  • [13:05]

Aserbaidschan und Georgien erörtern strategische Partnerschaft

  • [13:00]
Gold und Silber verteuern sich auf dem Weltmarkt VIDEO

Gold und Silber verteuern sich auf dem Weltmarkt VIDEO

Chinesische Fahrzeughersteller dämpfen Prognosen für 2026

  • [12:23]

Mehr als tausend Nachbeben erschweren Rettungsarbeiten auf den Philippinen

  • [10:59]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 100 US-Dollar VIDEO

Preis von Azeri Light kostet mehr als 100 US-Dollar VIDEO

Chinas Außenhandel wächst im Mai um 16,9 Prozent

  • [10:48]

Aserbaidschan nimmt am Bled-Wasserforum in Slowenien teil

  • 08.06.2026 [21:09]

Aserbaidschanische Küche bei internationalem Festival in Thessaloniki vorgestellt

  • 08.06.2026 [20:51]

Pakistan zur Teilnahme am 2. Aserbaidschanischen Internationalen Investitionsforum eingeladen

  • 08.06.2026 [20:31]

Türkei hofft auf Friedensabkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien

  • 08.06.2026 [20:24]

Serbischer Sportminister zu Besuch in Aserbaidschan

  • 08.06.2026 [19:47]

Außenminister: Keine Unterbrechung bei Projekten zwischen Aserbaidschan, Türkei und Georgien

  • 08.06.2026 [19:39]

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin lädt Vietnam zur aktiven Teilnahme am parlamentarischen Netzwerk der Bewegung der Blockfreien Staaten ein

  • 08.06.2026 [19:11]

Aserbaidschans Premierminister trifft vietnamesischen Generalstaatsanwalt

  • 08.06.2026 [18:23]

Welttag der Ozeane am 8. Juni

  • 08.06.2026 [18:17]

Außenminister von Aserbaidschan, der Türkei und Georgien treffen sich in Istanbul

  • 08.06.2026 [18:07]

Maka Botchorischwili: Positive Dynamik zwischen Aserbaidschan und Armenien wird zum Frieden in der Region beitragen

  • 08.06.2026 [18:07]

Aserbaidschan: 888 Kinder seit 2019 adoptiert

  • 08.06.2026 [17:55]

Tage der Aserbaidschanischen Kultur in Turkmenistan wurden mit einem Konzert des Staatlichen Tanzensembles abgeschlossen

  • 08.06.2026 [17:22]

Hakan Fidan: Türkisch-armenischer Normalisierungsprozess wird in enger Abstimmung mit Aserbaidschan fortgesetzt

  • 08.06.2026 [17:07]

Tote bei Erdbeben auf Philippinen - Tsunami-Warnungen wieder aufgehoben

  • 08.06.2026 [16:17]

Uno-Klimasekretariat warnt vor extremer Hitze bei der Fußball-WM

  • 08.06.2026 [15:50]

Aserbaidschanischer Para-Taekwondo-Kämpfer gewinnt Gold in Deutschland

  • 08.06.2026 [15:32]

Opec+Länder beschließen, die Ölförderquote für Juli um 188.000 Barrel pro Tag anzuheben

  • 08.06.2026 [15:06]

La Liga: Mourinho bekommt gigantische Transfer-Geschenke von Real

  • 08.06.2026 [13:01]

ANAMA: Vorige Woche mehr als 1 Tausend ha. Land von Minen und Blindgängern geräumt

  • 08.06.2026 [13:00]

Drei Medaillen für aserbaidschanische Judoka in Tallinn

  • 08.06.2026 [12:43]

La Liga: Pérez bleibt Real-Präsident

  • 08.06.2026 [12:33]

Xi Jinping zu Staatsbesuch in Nordkorea

  • 08.06.2026 [12:27]

Aktuelle Edelmetallpreise: Gold und Silber

  • 08.06.2026 [12:16]

Aserbaidschan stärkt Wirtschaftskooperation in St. Petersburg

  • 08.06.2026 [11:15]

Ölpreise an Börsen zugelegt

  • 08.06.2026 [11:06]

Aserbaidschans Außenminister zu Arbeitsbesuch in der Türkei

  • 08.06.2026 [10:42]

Festival für Oldtimer und Sportwagen in Baku beendet

  • 08.06.2026 [00:01]

Angriff im Asowschen Meer: Zustand verletzter Aserbaidschaner stabil

  • 07.06.2026 [18:04]

Weltcup in Baku: Gold für aserbaidschanische Akrobatik-Gymnastinnen

  • 07.06.2026 [18:01]

Aserbaidschan präsentiert sich beim Null-Abfall-Forum in Istanbul

  • 07.06.2026 [12:27]

Paschinjan: TRIPP-Projekt soll allen Ländern der Region zugutekommen

  • 07.06.2026 [12:19]

Kulturtage: Fotoausstellung über Aserbaidschan in Arkadag eröffnet

  • 07.06.2026 [12:14]

Umweltkooperation: Botschafter wirbt für Partnerschaft zwischen Nord- und Südeuropa

  • 07.06.2026 [12:09]

Forum in Hamburg: Aserbaidschanische Ingenieure beraten über Smart Cities

  • 07.06.2026 [12:03]

Tennis: Alexander Zverev will bei French Open ersten Grand-Slam-Titel gewinnen

  • 07.06.2026 [11:55]

French Open: Mirra Andrejewa gewinnt Finale gegen Maja Chwalinska

  • 06.06.2026 [23:23]

SpaceX schließt Milliarden-Vertrag mit Google

  • 06.06.2026 [23:01]

Aserbaidschans U21 besiegt Bahrain deutlich

  • 06.06.2026 [22:53]

Aserbaidschan und Moldau bauen Zusammenarbeit im Agrarsektor aus

  • 06.06.2026 [22:44]

Chinesische Studenten präsentieren aserbaidschanische Kultur beim Festival „Kulturen der Völker der Welt“

  • 06.06.2026 [22:35]

Aserbaidschan und Turkmenistan wollen kulturelle Zusammenarbeit ausbauen

  • 06.06.2026 [22:18]

Aserbaidschan beim Zero-Waste-Forum in Istanbul stark vertreten

  • 06.06.2026 [22:01]

Außenministerium nennt Zahl der Toten und Verletzten nach Drohnenangriffen im Asowschen Meer

  • 06.06.2026 [21:48]

Außenministerium: Konsularische Hilfe für beim Drohnenangriff im Asowschen Meer verletzte aserbaidschanische Staatsbürger wird geleistet

  • 06.06.2026 [21:27]

Präsident der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer ausgezeichnet

  • 06.06.2026 [18:20]

Russischer Vizeaußenminister: Öffnung von Grenzen ist entscheidend für Verkehrsanbindung im Südkaukasus

  • 06.06.2026 [17:30]

Experte: Wasserstoffenergie könnte nächste Phase der Energiepartnerschaft zwischen VAE und Aserbaidschan sein

  • 06.06.2026 [16:30]

Aserbaidschan nimmt am Programm „AI Leaders 2026“ in Kasachstan teil

  • 06.06.2026 [15:30]

Offizielle: Auto-Festival am Ufer des Kaspischen Meeres stößt auf großes Interesse

  • 06.06.2026 [14:39]

In Nachitschewan Getreideernte begonnen

  • 06.06.2026 [14:06]

Präsident von Turkmenistan bekräftigt enge Zusammenarbeit mit Aserbaidschan

  • 06.06.2026 [13:56]

Festival für Oldtimer und Supersportwagen auf dem Bakuer Boulevard eröffnet

  • 06.06.2026 [13:51]

Aserbaidschans Landwirtschaftsminister zu Besuch in der Türkei

  • 06.06.2026 [13:42]

Botschafter: Aserbaidschan bekräftigt regionale Zusammenarbeit durch konkrete Maßnahmen

  • 06.06.2026 [12:20]

Empfang zum Unabhängigkeitstag Aserbaidschans in Turkmenistan veranstaltet

  • 06.06.2026 [12:17]

„Großkaukasus-Biosphärenreservat“ Aserbaidschans in UNESCO-Weltnetzwerk aufgenommen

  • 06.06.2026 [11:52]

Ausstellung „Perlen des nationalen Erbes Aserbaidschans“ in Turkmenistan eröffnet

  • 06.06.2026 [10:42]

Iran-Spieler erhalten US-Visa für Fußball-Weltmeisterschaft

  • 06.06.2026 [10:31]

Deutschlands Fußballerinnen lösen Ticket für WM 2027 in Brasilien

  • 06.06.2026 [10:22]

Tennis: Alexander Zverev erreicht Finale der French Open

  • 06.06.2026 [10:18]

Aserbaidschanisches Öl wird für 99 Dollar verkauft

  • 06.06.2026 [10:14]

Aserbaidschan richtet Weltumwelttag in Baku aus

  • 05.06.2026 [21:07]

Erklärung der Kommission der Milli Majlis gegen ausländische Einmischung und hybride Bedrohungen zur gezielten Informationsprovokation von CNN

  • 05.06.2026 [20:52]

Minister: Rückgang des Wasserstands des Kaspischen Meeres bleibt eine zentrale umweltpolitische Priorität

  • 05.06.2026 [19:55]

Zentralbanken von Aserbaidschan und Ungarn unterzeichnen Absichtserklärung

  • 05.06.2026 [19:42]

Im Zoo von Baku zwei Amur-Tigerbabys geboren

  • 05.06.2026 [18:48]

Internationaler Tag der Umwelt am 5. Juni

  • 05.06.2026 [18:11]

In Baku Gedenken an Märtyrer-Journalisten Maharram Ibrahimov begangen

  • 05.06.2026 [18:05]

Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent nachgegeben

  • 05.06.2026 [17:31]

Aserbaidschanisch-deutscher Wirtschaftsrat könnte gegründet werden

  • 05.06.2026 [17:16]

Real-Präsident Pérez plant wohl Mega-Angebot für Olise

  • 05.06.2026 [17:15]

Wirtschaft in der Eurozone schrumpft überraschend

  • 05.06.2026 [17:13]

Erster Nordkorea-Besuch von Chinas Staatschef Xi seit 2019 angekündigt

  • 05.06.2026 [17:12]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva gratulierte der aserbaidschanischen Minifußball-Nationalmannschaft

  • 05.06.2026 [16:39]

Offizielles Baku erwartet von CNN eine Richtigstellung unbegründeter Behauptungen

  • 05.06.2026 [16:07]

Medienentwicklungsagentur: CNN-Bericht über Aserbaidschan ist grobe Informationsmanipulation

  • 05.06.2026 [15:20]