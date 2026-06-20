Britischer Handelsminister besucht bald Aserbaidschan und Kasachstan

Ankara, 20. Juni, AZERTAC

Der britische Staatsminister für Handel, Chris Bryant, hat türkischen Medien mitgeteilt, dass er in den kommenden Wochen Aserbaidschan und Kasachstan besuchen will. Dabei verwies er auf große Chancen für eine Zusammenarbeit.

Er erklärte, ihm sei die aktive Beteiligung türkischer Unternehmen sowohl in Aserbaidschan als auch in Kasachstan bestens bekannt.

Nach seinen Worten bilden die Türkei und das Vereinigte Königreich eine einzigartige Partnerschaft. „Wenn wir gemeinsam handeln, können wir Dinge voranbringen, wie es manchen anderen Ländern nicht möglich ist“, sagte er.

Bryant betonte, dass das Vereinigte Königreich und die Türkei ihr jährliches Handelsvolumen, das inzwischen 28 Milliarden Pfund Sterling erreicht habe, verdoppeln wollten.

Der britische Minister erklärte zudem, dass ein entsprechendes Abkommen mit Blick auf die kommenden Jahrzehnte gestaltet werden müsse und nicht die wirtschaftlichen Realitäten der Vergangenheit widerspiegeln solle.

„Wir müssen darüber nachdenken, wie die Welt in den Jahren 2050, 2070 und 2080 aussehen wird“, fügte er hinzu.