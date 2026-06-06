Chinesische Studenten präsentieren aserbaidschanische Kultur beim Festival „Kulturen der Völker der Welt“

Peking, 6. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Kultur ist auf der Ausstellung „Kulturen der Völker der Welt“ an der Fremdsprachenuniversität Peking (BFSU) präsentiert worden.

Der von Studierenden der aserbaidschanischen Sprache organisierte aserbaidschanische Pavillon zeigte Exponate zum reichen kulturellen und künstlerischen Erbe des Landes, nationale Trachten, Lehrmaterialien für die aserbaidschanische Sprache sowie Bücher, die von der Heydar-Aliyev-Stiftung dem Fachbereich Aserbaidschanisch zur Verfügung gestellt wurden. Darüber hinaus wurden für die Besucher Quizspiele zur aserbaidschanischen Sprache und Kultur veranstaltet, deren Gewinner Preise erhielten. Den Gästen wurden außerdem Kostproben der aserbaidschanischen Küche angeboten.

Der Leiter des Fachbereichs Aserbaidschanische Sprache an der Fremdsprachenuniversität Peking, Agschin Aliyev, erklärte, dass die Universität regelmäßig internationale Ausstellungen und Festivals veranstalte, an denen Studierende der aserbaidschanischen Sprache sowie aserbaidschanische Studierende in Peking aktiv teilnehmen.

Schahin Jafarov

Peking