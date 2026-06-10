Delegation der US-Botschaft besucht Aserbaidschanische Sportakademie

Baku, 10. Juni, AZERTAC

Eine Delegation der US-Botschaft unter Leitung der Geschäftsträgerin Amy Carlon hat die Aserbaidschanische Sportakademie besucht.

Die Gäste informierten sich über die Aktivitäten des MediaLab7 sowie des Labors für Sportmedizin und Forschung und über die moderne akademische und wissenschaftliche Infrastruktur der Einrichtung.

Rektor Fuad Hajiyev stellte die Entwicklung der Hochschule, ihr Lehrumfeld sowie ihre internationalen Kooperationsprioritäten vor und betonte das Interesse an einer Vertiefung der Zusammenarbeit mit führenden US-Universitäten.

US-Seite und Hochschulleitung erörterten Möglichkeiten der Zusammenarbeit, darunter gemeinsame Projekte, Veranstaltungen sowie den Austausch von Studierenden und Lehrkräften. Beide Seiten hoben die Bedeutung der Kooperation im Bildungs- und Wissenschaftsbereich für die Stärkung der bilateralen Beziehungen hervor.