Der legendäre Küstenberg am Kaspischen Meer VIDEO

Siyazan, 18. Juni, AZERTAC

Im Gebiet des Bezirks Siyazan erhebt sich in Richtung der Küste des Kaspischen Meeres ein majestätischer Berg – der Besch Barmag, der seit Jahrhunderten Geheimnisse in seinem Inneren bewahrt. Dieser Ort ist nicht nur ein felsiger Gipfel, sondern auch ein heiliger Erinnerungsraum, in dem sich alte Geschichte und Natur miteinander verbinden. Das Gebiet, das Spuren von Jahrtausenden trägt, gilt sowohl als seltenes Naturdenkmal als auch als bedeutendes Beispiel des kulturellen Erbes.

Rund um den Besch Barmag-Berg, der zu den seltenen Naturdenkmälern Aserbaidschans zählt, befinden sich mehrere wichtige historische und Kulturdenkmäler, die unter staatlichen Schutz gestellt wurden. Hier belegen Siedlungsplätze aus der Spätbronze- und Früheisenzeit, der heilige Kultort Khizirzinde-Pir, Festungsreste aus dem Frühmittelalter sowie Spuren von Karawansereien aus dem 15. bis 17. Jahrhundert, dass dieses Gebiet ein Übergangsraum alter Zivilisationen war. Aufgrund seiner historischen Bedeutung wurde die aus dem Frühmittelalter stammende Besch Barmag-Parallelverteidigungsanlage, Teil der „Kaspischen Küstenverteidigungsanlagen“, am 24. Oktober 2001 in die vorläufige Liste des UNESCO-Weltkulturerbes für dringend schützenswertes materielles Kulturerbe aufgenommen.

Mit einem Präsidialerlass vom 8. Juni 2020 wurde das „Besch Barmag-Berg“-Staatsreservat für Geschichte, Kultur und Natur eingerichtet und entwickelte sich zu einem der bedeutenden Kultur-Erbe-Stätten des Landes.

Der Besch Barmag-Berg liegt am 95. Kilometer der Autobahn Baku–Siyazan und ist nicht nur ein religiöser Pilgerort. Mit seiner einzigartigen Naturlandschaft, steilen Felsformationen und weitreichenden Horizonten gilt er als eines der eindrucksvollsten Naturdenkmäler Aserbaidschans. Der Wind vom Kaspischen Meer und die Stille der Felsen schaffen hier eine besondere Harmonie. Daher ist der Besch Barmag seit Jahrhunderten als heiliger Ort bekannt, der sowohl Reisende als auch Pilger anzog.

Auch wissenschaftlich wird das Gebiet intensiv erforscht. Auf Grundlage eines zwischen der Staatlichen Tourismusagentur und dem Institut für Archäologie und Ethnographie der Aserbaidschanische Nationale Akademie der Wissenschaften (ANAS) unterzeichneten Vertrags wurden erste archäologische Prospektionen und wissenschaftliche Untersuchungen eingeleitet. Im Rahmen der von Sevinj Huseynova geleiteten archäologischen Expedition „Besch Barmag“ wurden Spuren der historischen Besch Barmag-Festung, ein alter Friedhof, eine mittelalterliche Karawanserei sowie Reste der Verteidigungslinie aus der Sassanidenzeit untersucht.