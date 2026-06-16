Deutsche Wirtschaftsvertreter bekräftigen Engagement für chinesischen Markt

Baku, 16. Juni, AZERTAC

Deutsche Wirtschaftsvertreter bekräftigten am Freitag bei einem „Invest in China“-Rundtischgespräch in Düsseldorf ihr Engagement für den chinesischen Markt und nannten Chinas Marktpotenzial, Innovationskraft und das sich verbessernde Geschäftsumfeld als wichtige Triebkräfte für künftiges Wachstum.

Angesichts wachsender globaler wirtschaftlicher Unsicherheit und protektionistischer Tendenzen betonten die deutschen Wirtschaftsführer bei der Veranstaltung, dass eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland Chancen für beide Seiten schaffen und langfristiges Wachstum fördern werde.

Ling Ji, Vize-Handelsminister und stellvertretender Vertreter Chinas für internationalen Handel, sagte, China und Deutschland seien wichtige Handels- und Investitionspartner mit engen wirtschaftlichen Verbindungen und weitreichenden gemeinsamen Interessen.

Während des Zeitraums von Chinas 15. Fünfjahresplan werde das Land die Öffnung auf hohem Niveau weiter vorantreiben und ausländischen Unternehmen durch sein umfassendes Industriesystem, sein dynamisches Innovationsökosystem und seine qualifizierten Arbeitskräfte neue Wachstumschancen bieten, so Ling.

Ling äußerte die Hoffnung, dass deutsche Unternehmen die stabile Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Deutschland sowie zwischen China und der Europäischen Union weiterhin unterstützen werden.

Der chinesische Generalkonsul in Düsseldorf Yu Yong sagte, immer mehr deutsche Unternehmen hätten ihren Ansatz von „In China, für China“ zu einer Strategie „In China, für die Welt“ gewandelt und sähen China als wichtigen Standort für Innovation und industrielle Entwicklung.

„Dies spiegelt nicht nur die Attraktivität des chinesischen Marktes wider, sondern zeigt auch die starke Dynamik und Widerstandsfähigkeit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland“, sagte Yu. Die jahrzehntelange Zusammenarbeit habe die Industrie- und Lieferketten beider Länder tiefgreifend miteinander verflochten.

Thomas Becker, Senior Vice President bei der BMW Group, sagte, China bleibe einer der wichtigsten strategischen Märkte und Innovationszentren des Unternehmens.

„BMW wird seine Investitionen in China weiter erhöhen und sich dabei auf Elektrifizierung, Innovation und nachhaltige Entwicklung konzentrieren“, so Becker.

Sébastien Gagnon-Messier, Senior Vice President bei der Merck-Gruppe, sagte, das Unternehmen blicke weiterhin zuversichtlich auf Chinas wirtschaftliche Aussichten.

„China ist nicht nur einer der weltweit wichtigsten Märkte, sondern auch ein wichtiger Partner für Innovationskooperation und industrielle Modernisierung“, sagte Gagnon-Messier. Die Merck-Gruppe plane, ihre Präsenz in China weiter auszubauen.

Matthias Berninger, Executive Vice President bei Bayer, sagte, China sei Bayers zweitgrößter Markt weltweit sowie ein wichtiger Pfeiler seines globalen Innovationsnetzwerks und seiner Lieferkettenaktivitäten, und Chinas fortgesetzte Öffnung im Gesundheitssektor werde zusätzliche Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit schaffen.

Volker Mansfeld, Vice President bei Henkel, sagte, Chinas Streben nach qualitativ hochwertiger Entwicklung und fortschrittlicher Fertigung stimme eng mit der langfristigen Strategie des Unternehmens überein.

Henkel habe seine Investitionen in China in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und werde die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern vertiefen, um gemeinsames Wachstum zu erzielen, sagte Mansfeld. (Xinhua)