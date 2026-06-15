Deutschland nun Land mit den meisten WM-Toren der Geschichte

Baku, 15. Juni, AZERTAC

Deutschland ist nach dem 7:1 gegen Curaçao das Land mit den meisten Toren in der WM-Geschichte. Die Nationalmannschaft hat nun insgesamt 239 Treffer erzielt und überholte in dieser Statistik Brasilien. Der Rekordweltmeister hat nach aktuellem Stand 238 Tore bei Weltmeisterschaften geschossen.

Unter den besten Zehn der ewigen Torschützenliste befinden sich mit Rekordtorschütze Miroslav Klose (16 Tore), Gerd Müller (14), Jürgen Klinsmann (11), Thomas Müller und Helmut Rahn (beide 10) auch mehrere deutsche Spieler.

Deutschland ist zudem das Land mit den meisten Gegentoren der WM-Geschichte. Der Treffer von Curaçao war der 131. für einen deutschen Gegner. Brasilien und Deutschland führen auch die Statistiken bei den meisten Spielen und WM-Teilnahmen mit einigem Abstand an.

Die WM-Teilnahme der DDR 1974 wird gesondert gezählt. Die Mannschaft absolvierte damals sechs Spiele, erzielte und kassierte jeweils fünf Tore.