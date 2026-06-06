Deutschlands Fußballerinnen lösen Ticket für WM 2027 in Brasilien

Baku, 6. Juni, AZERTAC

Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat sich für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück setzte sich im vorletzten Gruppenspiel gegen Norwegen mit 2:0 durch.

Die Treffer vor rund 33.400 Zuschauerinnen und Zuschauern in Köln erzielten Debütantin Marie Müller (18. Minute) und Carlotta Wamser (27.)

Durch den Sieg ist Deutschland der Gruppensieg in der Qualifikationsrunde nicht mehr zu nehmen.

Die WM 2027 findet in Brasilien statt. Es ist erste Frauen-Weltmeisterschaft in Südamerika. Titelverteidiger ist Spanien.