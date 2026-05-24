Drei aserbaidschanische Ringer erreichen EM-Finale

Baku, 24. Mai, AZERTAC

Bei der U-15-Europameisterschaft im Ringen im bulgarischen Samokow haben drei aserbaidschanische Freistilringer das Finale erreicht. Yusif Abdullayev, Elman Ismayilov und Adem Guliyev kämpfen um die Goldmedaille. Zwei weitere Athleten treten im Kampf um Bronze an.