Drei Medaillen für aserbaidschanische Judoka in Tallinn
Baku, 8. Juni, AZERTAC
Die aserbaidschanischen Judoka haben das European Open 2026 in Tallinn mit insgesamt drei Medaillen abgeschlossen.
Am Schlusstag gewann Gultaj Mammadaliyeva (52 kg) Bronze. Bereits zuvor hatte Fidan Alizada (63 kg) Silber geholt, während Madina Kaisinova (+78 kg) ebenfalls Bronze gewann.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreise an Börsen zugelegt
- [11:06]
Angriff im Asowschen Meer: Zustand verletzter Aserbaidschaner stabil
- 07.06.2026 [18:04]
Weltcup in Baku: Gold für aserbaidschanische Akrobatik-Gymnastinnen
- 07.06.2026 [18:01]
Aserbaidschan präsentiert sich beim Null-Abfall-Forum in Istanbul
- 07.06.2026 [12:27]
Paschinjan: TRIPP-Projekt soll allen Ländern der Region zugutekommen
- 07.06.2026 [12:19]
Kulturtage: Fotoausstellung über Aserbaidschan in Arkadag eröffnet
- 07.06.2026 [12:14]
Forum in Hamburg: Aserbaidschanische Ingenieure beraten über Smart Cities
- 07.06.2026 [12:03]
French Open: Mirra Andrejewa gewinnt Finale gegen Maja Chwalinska
- 06.06.2026 [23:23]
SpaceX schließt Milliarden-Vertrag mit Google
- 06.06.2026 [23:01]
Aserbaidschans U21 besiegt Bahrain deutlich
- 06.06.2026 [22:53]
Aserbaidschan und Moldau bauen Zusammenarbeit im Agrarsektor aus
- 06.06.2026 [22:44]
Aserbaidschan und Turkmenistan wollen kulturelle Zusammenarbeit ausbauen
- 06.06.2026 [22:18]
Aserbaidschan beim Zero-Waste-Forum in Istanbul stark vertreten
- 06.06.2026 [22:01]
Präsident der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer ausgezeichnet
- 06.06.2026 [18:20]
Aserbaidschan nimmt am Programm „AI Leaders 2026“ in Kasachstan teil
- 06.06.2026 [15:30]
In Nachitschewan Getreideernte begonnen
- 06.06.2026 [14:06]
Präsident von Turkmenistan bekräftigt enge Zusammenarbeit mit Aserbaidschan
- 06.06.2026 [13:56]
Festival für Oldtimer und Supersportwagen auf dem Bakuer Boulevard eröffnet
- 06.06.2026 [13:51]
Aserbaidschans Landwirtschaftsminister zu Besuch in der Türkei
- 06.06.2026 [13:42]
Empfang zum Unabhängigkeitstag Aserbaidschans in Turkmenistan veranstaltet
- 06.06.2026 [12:17]
Iran-Spieler erhalten US-Visa für Fußball-Weltmeisterschaft
- 06.06.2026 [10:31]
Deutschlands Fußballerinnen lösen Ticket für WM 2027 in Brasilien
- 06.06.2026 [10:22]
Tennis: Alexander Zverev erreicht Finale der French Open
- 06.06.2026 [10:18]
Aserbaidschanisches Öl wird für 99 Dollar verkauft
- 06.06.2026 [10:14]
Aserbaidschan richtet Weltumwelttag in Baku aus
- 05.06.2026 [21:07]
Zentralbanken von Aserbaidschan und Ungarn unterzeichnen Absichtserklärung
- 05.06.2026 [19:42]
Im Zoo von Baku zwei Amur-Tigerbabys geboren
- 05.06.2026 [18:48]
Internationaler Tag der Umwelt am 5. Juni
- 05.06.2026 [18:11]
In Baku Gedenken an Märtyrer-Journalisten Maharram Ibrahimov begangen
- 05.06.2026 [18:05]
Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent nachgegeben
- 05.06.2026 [17:31]
Aserbaidschanisch-deutscher Wirtschaftsrat könnte gegründet werden
- 05.06.2026 [17:16]
Real-Präsident Pérez plant wohl Mega-Angebot für Olise
- 05.06.2026 [17:15]
Wirtschaft in der Eurozone schrumpft überraschend
- 05.06.2026 [17:13]
Erster Nordkorea-Besuch von Chinas Staatschef Xi seit 2019 angekündigt
- 05.06.2026 [17:12]
Aktuelle Edelmetallpreise: Gold und Silber
- 05.06.2026 [11:45]
Beim Abspielen der Hymne wird es voll auf dem Platz
- 05.06.2026 [11:40]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 100 US-Dollar
- 05.06.2026 [10:27]
Aserbaidschans Minifußball-Nationalmannschaft zum Europameister gekrönt
- 05.06.2026 [01:29]
Außenminister Aserbaidschans und Irans führen Telefongespräch
- 04.06.2026 [20:48]
IV. Nationales Forum für Cybersicherheit in Baku abgehalten
- 04.06.2026 [20:21]
Formel 1: Aston Martin kündigt Newey-Rückkehr an
- 04.06.2026 [18:30]
Erste Sitzung des belgisch-aserbaidschanischen Forums in Brüssel abgehalten
- 04.06.2026 [17:37]
„Schah Denis“ – 30 Jahre ein Energie-Großprojekt
- 04.06.2026 [17:16]
Älteste Einwohnerin Aserbaidschans im Alter von 136 Jahren gestorben
- 04.06.2026 [17:01]
Fünf Jahre seit dem Tod des Journalisten Maharram Ibrahimov
- 04.06.2026 [17:01]
Aserbaidschan präsentiert Tourismuspotenzial in China
- 04.06.2026 [16:25]
Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Internatsschule in Baku
- 04.06.2026 [16:20]
Aserbaidschanische Unternehmerinnen sammeln Erfahrungen in Deutschland
- 04.06.2026 [16:16]
EMF EURO 2026: Aserbaidschan trifft im Finale auf Ukraine
- 04.06.2026 [16:04]
Nordkorea: Kim Jong Un will Atomwaffenprogramm ausbauen
- 04.06.2026 [15:01]
FIFA verbietet Mitbringen von Wasserflaschen in WM-Stadien
- 04.06.2026 [15:01]
Aserbaidschanische Kulturtage in Turkmenistan beginnen am 5. Juni
- 04.06.2026 [14:30]
WHO warnt: Ebola-Epidemie in der DR Kongo hält an
- 04.06.2026 [13:04]
Edelmetalle: Goldpreis legt zu
- 04.06.2026 [12:50]
Aktueller Ölpreis
- 04.06.2026 [12:25]
Erdbeben im Kaspischen Meer
- 04.06.2026 [10:39]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 104 US-Dollar
- 04.06.2026 [10:25]
Aserbaidschan und Kenia beraten über Ausbau justizieller Zusammenarbeit
- 03.06.2026 [21:02]