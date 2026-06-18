Edelmetallpreise: Preise für Gold und Silber gesunken

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Die Preise für Gold und Silber sinken auf dem Weltmarkt.

An der Rohstoffbörse COMEX in New York fiel der Preis für eine Feinunze Gold um 53,9 US-Dollar auf 4, 327.5 US-Dollar. Auch Silber verbilligte sich um 1,85 Dollar auf 69,45 Dollar.