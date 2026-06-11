Edelmetallpreise: Preise für Gold und Silber sinken VIDEO

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Die Preise für Gold und Silber sinken auf dem Weltmarkt weiter.

An der Rohstoffbörse COMEX in New York fiel der Preis für eine Feinunze Gold um 14,5 US-Dollar auf 4,118.8 US-Dollar. Auch Silber verbilligte sich um 0,46 Dollar auf 64,28 Dollar.