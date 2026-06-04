Ein Ort, an dem Geschichte, Architektur und Kunst aufeinandertreffen VIDEO

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Das Nationale Kunstmuseum von Aserbaidschan befindet sich in der Niyazi-Straße 11/9 in Baku.

In diesem Jahr feiert das Museum sein 90-jähriges Bestehen. Es zählt zu den führenden kulturellen Einrichtungen des Landes und ist ein bedeutender Ort zur Bewahrung des reichen künstlerischen Erbes Aserbaidschans. Die Sammlung des Museums besteht aus sechs Hauptbereichen: Malerei, Grafik, Bildhauerei, Stickkunst, Metallkunst sowie archäologische Keramik und Porzellan. Insgesamt werden hier mehr als 18.000 Exponate gelagert.

Im Museum werden Werke der aserbaidschanischen Kunst aus verschiedenen Epochen ausgestellt, darunter Malerei, Grafik, Skulptur sowie dekorative und angewandte Kunst. Darüber hinaus umfasst die Ausstellung wertvolle Werke der westeuropäischen, russischen und orientalischen Kunst. Besonders die Sammlung der russischen Avantgarde sowie der westeuropäischen Malerei des 16. bis 20. Jahrhunderts stößt bei Besuchern auf großes Interesse.

Das Museum dient nicht nur als Ausstellungsraum, sondern auch als Zentrum für Bildungs- und Kulturveranstaltungen. Es werden thematische Führungen durch die Ausstellungen organisiert. Mittwochs finden Konzerte mit nationaler und internationaler Musik statt. An den Wochenenden werden für Kinder Bildungs- und Unterhaltungsprogramme zur Kunstgeschichte angeboten, zudem werden Dokumentarfilme über die aserbaidschanische Kunst gezeigt.

Die beiden historischen Gebäude des Museums zeichnen sich durch ihre besondere architektonische Gestaltung aus. Im Jahr 2013 wurden sie durch einen Glas-Stahl-Verbindungsgang miteinander verbunden. Im neuen Hauptgebäude des Museums werden zudem Ausstellungen moderner Kunst sowie verschiedene kulturelle Projekte veranstaltet.