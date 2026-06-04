EMF EURO 2026: Aserbaidschan trifft im Finale auf Ukraine
Baku, 4. Juni, AZERTAC
Aserbaidschan hat das Finale der Europameisterschaft im Minifußball erreicht, nachdem die Mannschaft am Mittwoch Serbien nach einem 1:1-Unentschieden im Elfmeterschießen mit 3:1 besiegte.
Im Finale, das noch heute stattfindet, trifft Aserbaidschan auf die Ukraine.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Edelmetalle: Goldpreis legt zu
- [12:50]
Aktueller Ölpreis
- [12:25]
Erdbeben im Kaspischen Meer
- [10:39]
Aserbaidschan und Kenia beraten über Ausbau justizieller Zusammenarbeit
- 03.06.2026 [21:02]
GUS-Nachrichtenagenturen tagen in Sankt Petersburg
- 03.06.2026 [20:04]
Argentinische Botschafterin besucht Aserbaidschanische Sprachenuniversität
- 03.06.2026 [19:31]
Internationale Konferenz zu den Ereignissen von Amritsar in Baku eröffnet
- 03.06.2026 [14:34]
Tennis: Alexander Zverev im Halbfinale der French Open - Sieg gegen Jódar
- 03.06.2026 [13:13]
Ana Brnabić: Aserbaidschan ist ein Freund und Verbündeter Serbiens
- 03.06.2026 [12:47]
F1-Überraschung: Neuer Vertrag für Ferrari-Star
- 03.06.2026 [12:32]
Ölpreise an Börsen zugelegt
- 03.06.2026 [12:23]
Präsident Ilham Aliyev weiht neues Gebäude der Zentralbank ein VIDEO
- 03.06.2026 [12:00]
Goldpreis gibt auf dem Weltmarkt um mehr als 31 Dollar nach
- 03.06.2026 [11:52]
Kanada und Aserbaidschan wollen bilaterale Beziehungen vertiefen
- 03.06.2026 [11:38]
Aktueller Preis von Azeri Light
- 03.06.2026 [10:46]
31. Baku-Energieforum beendet
- 02.06.2026 [21:06]
Aserbaidschan und Usbekistan beraten über strategische Allianzbeziehungen
- 02.06.2026 [20:02]
Aserbaidschanische Musik im Prager Lucerna-Palast aufgeführt
- 02.06.2026 [19:12]
Aserbaidschans Unterstützung für die Ukraine gewürdigt
- 02.06.2026 [18:57]
Serie A: Tedesco-Wechsel in die Serie A offiziell bestätigt
- 02.06.2026 [17:38]
Aserbaidschan und USA beraten über Umsetzung des TRIPP-Projekts
- 02.06.2026 [16:58]
Erstes Treffen der Energieminister der D-8-Staaten in Baku abgehalten
- 02.06.2026 [15:59]
SOCAR-Präsident trifft Vorstandsvorsitzenden von KazMunayGas
- 02.06.2026 [15:30]
Aserbaidschanische Delegation besucht Siegesplatz in Minsk
- 02.06.2026 [15:06]
Diplomatische Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Mikronesien aufgenommen
- 02.06.2026 [12:56]
Premier League: Wiedervereinigung geplatzt: Pep lehnt Miami-Gespräche ab
- 02.06.2026 [12:56]
SOCAR und ExxonMobil erörtern weitere Zusammenarbeit
- 02.06.2026 [11:00]
Feier zum Internationalen Kindertag im Zoo von Baku
- 01.06.2026 [21:05]
31. Baku-Energiewoche gestartet – 276 Unternehmen aus 46 Ländern erwartet
- 01.06.2026 [20:32]
SOCAR: Vollständige Dekarbonisierung derzeit noch nicht möglich
- 01.06.2026 [19:52]
Aserbaidschan und Iran beraten über Maßnahmen zur Sicherung der Staatsgrenze
- 01.06.2026 [18:55]
Aserbaidschanische Ringer gewinnen zwei Medaillen
- 01.06.2026 [18:36]
Aserbaidschans Parlamentsdelegation zu Arbeitsbesuch in Serbien
- 01.06.2026 [18:32]
Baku-Energieforum eröffnet
- 01.06.2026 [16:39]
Baku kündigt internationale Konferenz zu Ereignissen von Amritsar an
- 01.06.2026 [16:38]
Aserbaidschan deckt 8,1 Prozent der EU-Pipeline-Gasimporte
- 01.06.2026 [15:41]
Aserbaidschan liefert 16,7 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa
- 01.06.2026 [15:30]
Präsident Ilham Aliyev: Sangesur-Korridor wird definitiv gebaut werden
- 01.06.2026 [13:20]
Aserbaidschans Verteidigungsminister Zakir Hasanov zu Besuch in Georgien
- 01.06.2026 [12:03]
Präsident Ilham Aliyev: Die Welt kann nicht ohne fossile Brennstoffe leben
- 01.06.2026 [11:38]
Edelmetalle: Silberpreis legt zu
- 01.06.2026 [11:28]