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EMF EURO 2026: Aserbaidschan trifft im Finale auf Ukraine

EMF EURO 2026: Aserbaidschan trifft im Finale auf Ukraine

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan hat das Finale der Europameisterschaft im Minifußball erreicht, nachdem die Mannschaft am Mittwoch Serbien nach einem 1:1-Unentschieden im Elfmeterschießen mit 3:1 besiegte.

Im Finale, das noch heute stattfindet, trifft Aserbaidschan auf die Ukraine.

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