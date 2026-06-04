EMF EURO 2026: Aserbaidschan trifft im Finale auf Ukraine

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan hat das Finale der Europameisterschaft im Minifußball erreicht, nachdem die Mannschaft am Mittwoch Serbien nach einem 1:1-Unentschieden im Elfmeterschießen mit 3:1 besiegte.

Im Finale, das noch heute stattfindet, trifft Aserbaidschan auf die Ukraine.