Endspiel im DFB-Pokal: Bayern München gewinnt DFB-Pokalfinale in Berlin

Berlin, 24. Mai, AZERTAC

Bayern München hat zum 21. Mal den deutschen Cup gewonnen. Das Team von Coach Vincent Kompany setzte sich in Berlin dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit durch. Goalgetter Harry Kane schlug dreimal eiskalt zu. Der englische Stürmer verwertete nach 55 Minuten eine Maßflanke von Michael Olise per Kopf. In der 80. Minute bezwang er VfB-Goalie Alexander Nübel mit einem platzierten Schuss aus der Drehung. Und in der Nachspielzeit versenkte er einen Handspenalty.

Der Bundesliga-Torschützenkönig gewann damit zum ersten Mal in seiner Karriere ein großes Finale - seine drei Treffer in der 55, 80. und 91. Minute entschieden das Endspiel in Berlin mit 3:0 (0:0) gegen die lange Zeit beeindruckend mithaltenden Schwaben. Für die Münchener war es ein Comeback - ihr letzter Titel im DFB-Pokal datiert aus dem Jahr 2020.