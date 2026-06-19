Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

GESELLSCHAFT

Erdbeben an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze registriert

Erdbeben an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze registriert

Baku, 19. Juni, AZERTAC

An der aserbaidschanisch-armenischen Grenze hat sich ein Erdbeben ereignet.

Dies teilte das Büro für Erdbebenforschung des Republikanischen Seismologischen Dienstzentrums gegenüber AZERTAC mit.

Demnach wurde das Beben um 19:17 Uhr Ortszeit registriert und hatte eine Magnitude von 3,5.

Der Erdbebenherd lag in einer Tiefe von 6 Kilometern.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

ANAMA: Vorige Woche mehr als 5 Hundert nicht explodierte Kampfmittel gefunden und entschärft
  • 22.06.2026 [12:17]

ANAMA: Vorige Woche mehr als 5 Hundert nicht explodierte Kampfmittel gefunden und entschärft

Aserbaidschan und Belarus erörtern militärische Zusammenarbeit
  • 20.06.2026 [16:03]

Aserbaidschan und Belarus erörtern militärische Zusammenarbeit

US-Kongressabgeordneter besucht ANAMA
  • 19.06.2026 [20:12]

US-Kongressabgeordneter besucht ANAMA

Aserbaidschans reiches kulinarisches Erbe in Sofia präsentiert
  • 19.06.2026 [17:41]

Aserbaidschans reiches kulinarisches Erbe in Sofia präsentiert

Aserbaidschan und der Heilige Stuhl vertiefen Zusammenarbeit auf Grundlage von Respekt und Freundschaft
  • 19.06.2026 [15:12]

Aserbaidschan und der Heilige Stuhl vertiefen Zusammenarbeit auf Grundlage von Respekt und Freundschaft

Aserbaidschan siedelt weitere 18 Familien in Stadt Khankendi um
  • 19.06.2026 [11:11]

Aserbaidschan siedelt weitere 18 Familien in Stadt Khankendi um

Aserbaidschan und OIC wollen Zusammenarbeit gegen Desinformation stärken
  • 17.06.2026 [18:16]

Aserbaidschan und OIC wollen Zusammenarbeit gegen Desinformation stärken

Große Rückkehr: Weitere 45 Familien in das Dorf Schukurbeyli angesiedelt
  • 17.06.2026 [10:40]

Große Rückkehr: Weitere 45 Familien in das Dorf Schukurbeyli angesiedelt

Berufungsverfahren zu Beschwerden armenischer Staatsangehöriger fortgesetzt
  • 16.06.2026 [19:08]

Berufungsverfahren zu Beschwerden armenischer Staatsangehöriger fortgesetzt

Serdar Berdimuhamedow ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev

  • [16:56]

Ilham Aliyev und Serdar Berdimuhamedow treffen sich in erweitertem Kreis  AKTUALISIERT VIDEO

  • [16:47]

Präsidentin der Nationalversammlung Mosambiks in Aserbaidschan eingetroffen

  • [16:02]

Aserbaidschan und Turkmenistan tauschen unterzeichnete Dokumente aus AKTUALISIERT

  • [15:35]

Aserbaidschanische Badminton-Spielerin gewinnt Bronze in Serbien

  • [15:05]

Keir Starmer kündigt Rückzug an

  • [14:48]

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Turkmenistans Serdar Berdimuhamedow geben Presseerklärungen ab

  • [13:42]

Nächster WM-Coup: Kap Verde schockt auch Uruguay

  • [13:18]

Große Rückkehr: Weitere 20 Familien in das Dorf Schukurbeyli angesiedelt

  • [13:05]

Präsidenten Aserbaidschans und Turkmenistans nehmen an Online-Zeremonie zur Übergabe des Tankers „Dostlug“ teil VIDEO

  • [12:36]

ANAMA: Vorige Woche mehr als 5 Hundert nicht explodierte Kampfmittel gefunden und entschärft

  • [12:17]

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Serdar Berdimuhamedow treffen sich unter vier Augen VIDEO

  • [11:10]

Ölpreise an Börsen geben nach

  • [11:02]

Offizieller Empfang von Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow in Baku VIDEO

  • [10:57]

Präsident des jemenitischen Repräsentantenhauses in Baku eingetroffen

  • [10:36]

Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow zu Staatsbesuch in Aserbaidschan eingetroffen

  • [10:21]

Aserbaidschanische Boxer gewinnen zwölf Medaillen beim Turnier „Olympic Hopes“

  • 21.06.2026 [20:51]

Aserbaidschanischer Boxer gewinnt Gold beim Weltcup

  • 21.06.2026 [15:36]

Weitere Lieferung von Erdölprodukten aus Aserbaidschan nach Armenien

  • 21.06.2026 [15:33]

Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation aus dem Repräsentantenhaus des Haschemitischen Königreichs Jordanien VIDEO

  • 21.06.2026 [13:07]

Erstes internationales Tango-Festival in Aserbaidschan eröffnet

  • 21.06.2026 [11:31]

Fußball-WM: So geht es für Deutschland nach dem Gruppensieg weiter

  • 21.06.2026 [11:20]

Fußball-WM: Niederlande besiegen Schweden - Tunesien scheidet gegen Japan aus

  • 21.06.2026 [11:14]

Aserbaidschan und Usbekistan erörtern Entwicklung ihrer bündnispartnerschaftlichen Beziehungen

  • 21.06.2026 [11:04]

Stichwahl: Kolumbien wählt neuen Präsidenten

  • 21.06.2026 [10:59]

ATP-Turnier in Halle: Zverev verliert Halbfinale

  • 21.06.2026 [10:55]

Aserbaidschan bekundet Solidarität mit Flüchtlingen weltweit

  • 21.06.2026 [00:38]

Pakistan: Sieben Tote bei Bombenanschlag

  • 20.06.2026 [18:00]

Präsident des jordanischen Repräsentantenhauses zu Besuch in Aserbaidschan

  • 20.06.2026 [17:51]

Experte fordert mehr Pragmatismus Europas gegenüber Aserbaidschan und der Türkei

  • 20.06.2026 [17:37]

Britischer Handelsminister besucht bald Aserbaidschan und Kasachstan

  • 20.06.2026 [16:16]

Aserbaidschan und Belarus erörtern militärische Zusammenarbeit

  • 20.06.2026 [16:03]

AzerGold und somalische Entwicklungsbank prüfen Kooperation im Rohstoffsektor

  • 20.06.2026 [14:00]

Gold- und Silberpreise geben weiter nach

  • 20.06.2026 [13:54]

Preis für aserbaidschanisches Öl gestiegen

  • 20.06.2026 [13:52]

Ölpreise steigen auf den Weltmärkten

  • 20.06.2026 [13:48]

Zahl der Ebola-Toten in DR Kongo auf über 240 gestiegen

  • 20.06.2026 [10:26]

Fußball-Weltmeisterschaft: Türkei verliert gegen Paraguay und hat keine Chance mehr auf ein Weiterkommen

  • 20.06.2026 [10:17]

Neue Kompositionen von Mozart entdeckt

  • 20.06.2026 [10:10]

Aserbaidschans Außenminister trifft scheidenden malaysischen Botschafter

  • 19.06.2026 [21:00]

Erdbeben an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze registriert

  • 19.06.2026 [20:28]

US-Kongressabgeordneter besucht ANAMA

  • 19.06.2026 [20:12]

Aserbaidschan und Türkei vertiefen Zusammenarbeit in der Militärlogistik

  • 19.06.2026 [19:00]

Aserbaidschan und Union der Komoren stärken Zusammenarbeit

  • 19.06.2026 [18:53]

Deutscher Botschafter beendet Mission in Aserbaidschan

  • 19.06.2026 [18:48]

Milli-Majlis billigt Visumabkommen zwischen Aserbaidschan und Ecuador

  • 19.06.2026 [18:44]

Aserbaidschan und IGAD-Mitgliedstaaten Afrikas prüfen Aussichten für Zusammenarbeit

  • 19.06.2026 [18:40]

Außenministerien von Aserbaidschan und Lettland führen strategischen Dialog

  • 19.06.2026 [18:35]

Regionale Fragen im Telefongespräch zwischen aserbaidschanischem und pakistanischem Außenminister erörtert

  • 19.06.2026 [18:34]

Aserbaidschan und Rumänien bewerten Zusammenarbeit in den Bereichen Transitverkehr und Digitalisierung

  • 19.06.2026 [18:26]

Aserbaidschan bei 6. Treffen der Energieminister der SCO vertreten

  • 19.06.2026 [18:05]

Skandal um falsche Todesmeldung bei der WM

  • 19.06.2026 [18:03]

Aserbaidschans reiches kulinarisches Erbe in Sofia präsentiert

  • 19.06.2026 [17:41]

Aserbaidschan und Ägypten erörtern Aussichten für wirtschaftliche Zusammenarbeit

  • 19.06.2026 [17:37]

Teeexporte aus Aserbaidschan um 21 Prozent gestiegen

  • 19.06.2026 [17:33]

Israfil Mammadov: SOFAZ-Investitionen in Italien belaufen sich auf 3 Milliarden US-Dollar

  • 19.06.2026 [17:13]

US-Armee: Drei Tote bei Angriff auf mutmaßliches Drogenschmuggelboot im Pazifik

  • 19.06.2026 [16:20]

Baku richtet Europäische Konferenz für Wassersport aus

  • 19.06.2026 [15:49]

Aserbaidschan und der Heilige Stuhl vertiefen Zusammenarbeit auf Grundlage von Respekt und Freundschaft

  • 19.06.2026 [15:12]

Aserbaidschan und Pakistan erörtern Perspektiven wirtschaftlicher Zusammenarbeit

  • 19.06.2026 [15:10]

Aserbaidschan und Italien vertiefen Dialog im Kulturbereich

  • 19.06.2026 [14:22]

Ölpreise an Börsen zugelegt

  • 19.06.2026 [14:17]

Präsident Ilham Aliyev zeichnet prominente gesellschaftliche und politische Persönlichkeit Gurban Gurbanov mit Freundschaftsorden aus VIDEO

  • 19.06.2026 [12:47]

Aserbaidschan und Iran erörtern wirtschaftliche Zusammenarbeit

  • 19.06.2026 [12:11]

WM: Mexiko macht Gruppensieg perfekt

  • 19.06.2026 [11:33]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 80 US-Dollar

  • 19.06.2026 [11:19]

Aserbaidschan siedelt weitere 18 Familien in Stadt Khankendi um

  • 19.06.2026 [11:11]

Video zu Jahresversammlung der Islamischen Entwicklungsbankgruppe auf den Social-Media-Konten von Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht VIDEO

  • 19.06.2026 [10:43]

Aserbaidschan und Rumänien erörtern aktuellen Stand strategischer Partnerschaft

  • 18.06.2026 [21:02]

Bakuer Erklärung zu Künstlicher Intelligenz und Menschenrechten verabschiedet

  • 18.06.2026 [21:00]

Aserbaidschan und Russland erörtern parlamentarische Beziehungen

  • 18.06.2026 [20:52]

Al-Jasser: Sukuk begrenzen Risiko einer übermäßigen Verschuldung

  • 18.06.2026 [20:12]

Aserbaidschan und Rumänien erörtern zentrale Bereiche wirtschaftlicher und handelspolitischer Zusammenarbeit

  • 18.06.2026 [19:52]

Aserbaidschan und Türkischer Investitionsfonds erörtern Möglichkeiten zum Ausbau der Zusammenarbeit

  • 18.06.2026 [19:38]

Schwedischer Botschafter über Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien informiert

  • 18.06.2026 [18:13]

Ombudsinstitutionen Aserbaidschans und Bosnien und Herzegowinas unterzeichnen Memorandum

  • 18.06.2026 [18:04]

Außenminister von Aserbaidschan und Bangladesch erörtern bilaterale Beziehungen

  • 18.06.2026 [17:53]

Islamische Entwicklungsbank investiert 1,3 Milliarden US-Dollar in Projekte in Aserbaidschan

  • 18.06.2026 [17:46]

USA: Apple und Intel einigen sich auf Chipproduktion in den USA

  • 18.06.2026 [17:40]

Jahresversammlung der Islamischen Entwicklungsbankgruppe in Baku eröffnet – Präsident Ilham Aliyev nimmt teil AKTUALISIERT-2 VIDEO

  • 18.06.2026 [17:26]

Edelmetallpreise: Preise für Gold und Silber gesunken

  • 18.06.2026 [16:42]

13 aserbaidschanische Judoka nehmen am Europacup in Berlin teil

  • 18.06.2026 [16:08]

BTC-Pipeline transportiert über 10,5 Millionen Tonnen Öl von Januar bis Mai

  • 18.06.2026 [15:25]

WM: Fußball-Ikone geht auf Cristiano Ronaldo los

  • 18.06.2026 [15:03]

UNO-Bericht: 2025 gab es Millionen Opfer von Extremwetter in Afrika

  • 18.06.2026 [15:02]

Ölpreise an Börsen geben weiter nach

  • 18.06.2026 [14:54]

Islamische Entwicklungsbank bekräftigt Unterstützung für Wiederaufbau in Aserbaidschan

  • 18.06.2026 [14:51]

Andrey Yatskin: Russische und aserbaidschanische Führung definiert strategische Ausrichtung der Zusammenarbeit

  • 18.06.2026 [14:33]

Vorsitzender des Föderationsrates der Russischen Föderation: Interparlamentarische Zusammenarbeit mit Aserbaidschan entwickelt sich stabil und strukturiert

  • 18.06.2026 [14:09]

Baku richtet Internationalen Ombudsmann-Gipfel aus

  • 18.06.2026 [13:48]

Baku richtet 24. Sitzung der Interparlamentarischen Kommission für Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Russland aus

  • 18.06.2026 [13:44]

Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation der Arabischen Koordinierungsgruppe VIDEO

  • 18.06.2026 [13:42]

Präsident Ilham Aliyev: Wir müssen Aserbaidschan weiterhin in ein Verkehrsdrehkreuz verwandeln

  • 18.06.2026 [13:15]

Präsident Ilham Aliyev: Wir werden niemals vergessen, was armenische Besatzungskräfte unserem Volk angetan haben

  • 18.06.2026 [13:10]

Aserbaidschans Präsident: Wir sehen keine Schwierigkeiten in unserer wirtschaftlichen Entwicklung voraus

  • 18.06.2026 [13:00]

Preis von Azeri Light gefallen

  • 18.06.2026 [12:41]

Präsident Ilham Aliyev: Die Diversifizierung der Wirtschaft ist bereits Realität

  • 18.06.2026 [12:28]

Präsident von Aserbaidschan: Wir investieren kräftig in Infrastruktur

  • 18.06.2026 [12:21]
Der legendäre Küstenberg am Kaspischen Meer VIDEO

Der legendäre Küstenberg am Kaspischen Meer VIDEO

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan gehört heute zu den wichtigsten Erdgaslieferanten der Welt

  • 18.06.2026 [12:08]