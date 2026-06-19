Erdbeben an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze registriert

Baku, 19. Juni, AZERTAC

An der aserbaidschanisch-armenischen Grenze hat sich ein Erdbeben ereignet.

Dies teilte das Büro für Erdbebenforschung des Republikanischen Seismologischen Dienstzentrums gegenüber AZERTAC mit.

Demnach wurde das Beben um 19:17 Uhr Ortszeit registriert und hatte eine Magnitude von 3,5.

Der Erdbebenherd lag in einer Tiefe von 6 Kilometern.